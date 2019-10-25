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實現雨中承諾 紙風車火舞團重返草屯演出

最新更新：2019/10/25 17:07

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）紙風車藝文團隊今年6月在草屯演出，當時下了場大雨，3000多名鄉親與孩子仍捨不得離開，穿雨衣繼續看，讓團隊感動地向鄉親承諾，一定再來草屯「晴朗演出」。承諾今天實現。

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程「即將成真火舞團」今天晚間將在草屯鎮富功國小帶來劇碼「火焰世家」，民主進步黨立法委員蔡培慧說，今年接連邀紙風車到南投演出，但當時最終場表演開始不久就下大雨，火舞在大雨中演出，觀眾穿著雨衣繼續看，讓她及演出團隊非常感動，也決定一定要找機會邀火舞團重回草屯。

蔡培慧表示，草屯近年青年人口有微幅增加趨勢，她經常與返鄉創業青年交流對話，這些年輕小夫妻或家庭特別關心下一代未來環境，因此，她問政不只爭取短程的獎勵補助，也試圖從長遠計畫來增進南投宜居吸引力，其中包含適合親子同樂的藝文活動。

蔡培慧表示，今年成功促成100多所偏鄉學校學生免費參訪故宮，也陸續將藝文資源帶進草屯、埔里、魚池、國姓、中寮等地，就是希望為家鄉帶來改變，讓南投孩子從小接觸各種文化刺激，開發創意潛能，最重要是透過全家人參與藝文活動，使親子關係更緊密，為成長過程創造更多甜蜜回憶。

南投縣政府文化局表示，紙風車文教基金會發起紙風車台灣鄉村卡車藝術工程，以移動劇場概念，著手改造卡車以移動式舞台深入村落，秉持「孩子不能來，我們去」理念，帶著優秀藝文團隊下鄉，貫徹讓台灣所有孩子都能看到文化藝術展演的初衷。（編輯：黃世雅）1081025

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