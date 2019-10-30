高市議會審查市府總預算 葉匡時將代理報告

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市政府總預算案明天交付議會審查，但市長韓國瑜16日起請假拚選舉，民進黨高雄市議會黨團今天要求列席；代理的副市長葉匡時說，韓國瑜依法請假，至目前是他赴議會報告。

民進黨高雄市議會黨團上午召開「韓市長應向高雄市民報告總預算」記者會，表達這是韓國瑜就任市長以來首次自主編列的總預算案明天交付市議會審查，要求務必到議會向市民報告預算編列經過，以便讓市民瞭解政見是否能夠實現。

隨後召開的記者會也指議員簡煥宗與高雄市政府問政往來公文，竟然遭高市府交付特定媒體、人員作為攻擊的工具，市府已淪為「國瑜機器」、政治打手。

葉匡時出席高雄市府青年局舉辦的「高雄青年創業推動聯盟」成立活動，會前接受媒體訪問所提問的韓國瑜明天是否列席議會時說，韓國瑜是依法請假，到目前他並沒有聽到明天會回來。預算書已經送議會。

對於媒體再提問是否知道市府公文外洩一事，葉匡時表示，他知道此事，但也覺得很納悶，民進黨和簡煥宗對這件事情大作文章的道理在哪裡？既然是行文要市府各首長、副首長的車號，文也不是密件，現在被揭露出來，先不談揭露出來是什麼程序，緊張什麼呢？

葉匡時表示，如果事情是大大方方、正正確確的，擔心什麼呢？為什麼會無限上綱到「國瑜機器」，他覺得很納悶，也會啟動內部行政調查，公文外洩是否有違行政程序。

至於媒體詢問青年創業問題，葉匡時說，韓國瑜非常重視青年的發展和創業，所以特別成立青年局，然後聯合29個在地的大專院校跟在地組織，希望透過這個平台和各方面資源協助青年創業。（編輯：謝雅竹）1081030