改善台東排水灌溉 劉櫂豪爭取7千萬經費

（中央社記者盧太城台東縣31日電）為改善台東排水灌溉，立法委員劉櫂豪日前向農委會爭取協助水利設施更新，農委會農田水利處長謝勝信表示，現已核定經費，加上年初爭取的改善工程等案，總經費共7200萬餘元。

劉櫂豪今天邀謝勝信和卑南鄉長許文獻、台東農田水利會總幹事林峰盛，前往知本東遊季旁水圳勘查，視察台東農田灌溉設施。

謝勝信表示，農委會陳吉仲主委8月來台東時，允諾劉櫂豪協助台東水利會關山圳沈砂池重要制、排水門更新改善工程等7案水利設施更新案，合計總經費4500萬元，現已完成核定，加上年初關切的6案，合計共13案，總經費新台幣7200萬餘元，目前有的已經開始發包。

劉櫂豪表示，台東水利會不像其他縣市水利會有非常多的收入，因此農水路的更新改善，亟需中央政府的協助來辦理，今年初即協助台東水利會爭取知本站轄區支分線改善工程等6案，合計經費2790萬3000元，目前都已陸續發包執行中，後續8月再提報7案，已核定經費4500萬元。

謝勝信和劉櫂豪希望台東水利會能儘速完成這些工程，改善台東排水灌溉，確保農民的收益。（編輯：謝雅竹）1081031