大林蒲遷村 高市促加速擬定遷村安置計畫

（中央社記者程啟峰高雄1日電）經濟部「新材料循環產業園區」計畫第一期工程所需用地是辦理高雄市大林蒲遷村，但是期程內容未定，高市府偕工業局聽取里長意見，並促中央加速擬定遷村安置專案計畫及產業園區報編。

行政院在10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」計畫，其所需用地是辦理高雄市小港沿海6里大林蒲地區遷村；計畫經披露，大林蒲居民對於遷村內容及方式未能進一步了解，市府今天邀經濟部工業局召開協商說明會，出席里長對於遷村方式主張儘速擬定並向居民說明。

都發局發布新聞稿指出，經濟部工業局副局長楊伯耕說明，大林蒲遷村工作及經費已納入「新材料循環產業園區」設置計畫內，依行政院核定計畫，總經費是新台幣1045億元，其中589億元專用於大林蒲遷村。經濟部將委託高市府代辦遷村工作，包括先期評估、土地及建物補償、安置地點公共建設、遷村辦公室等費用。

經濟部預計於2021年完成園區報編，之後啟動遷村作業，並盼2023年底完成遷村。

他說，大林蒲地區124公頃土地將依循土地徵收條例的協議價購、補償救濟及安置規定，並依中央決定原則，私有住、商土地一坪換一坪、建物以專案全新重建價格訂定補償標準辦理遷村，至於農業區、保護區、公設保留地等非住商土地，則依土地徵收條例從優協議價購。

與會鳳興里長洪富賢等人堅持，大林蒲遷村計畫跟新材料循環園區計畫是兩件事，應分開處理，並促經濟部先做好遷村安置計畫，到大林蒲詳述遷村條件與作法。

另外，鳳鳴里17鄰（山邊路）是否納入遷村範圍，也是居民關切的焦點，里長並盼遷村需地單位提出遷村基準日，以為日後遷村的依據。

會議主持人副市長李四川盼經濟部聽取在地居民的意見，用有利方式推動遷村，促經濟部加速擬定「遷村安置專案計畫」並辦理產業園區報編作業；有關遷村條件與作法促有具體成果後將會同經濟部到大林蒲舉辦說明會，達成共識後再納入遷村安置計畫，提報中央核定後據以執行。

大林蒲遷村面積約124公頃，居住人口約2萬人。（編輯：謝雅竹）1081101