雲林福興宮媽祖晚上起駕 柯文哲搶藍綠前參拜

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林縣西螺福興宮遶境大會香，媽祖今天晚上8時起駕，總統蔡英文和國民黨主席吳敦義下午將先後抵達福興宮。台灣民眾黨主席柯文哲上午先參拜祈福，他說舊地重遊、心情輕鬆。

西螺福興宮已有300多年歷史，是地方主要信仰之一，年年起駕皆施放煙火，吸引信眾護駕媽祖出城，因為逢選舉年，各政黨、政治人物也紛紛前來尋求支持。

柯文哲上午抵達福興宮，獻上金牌為媽祖增添光彩，讓媽祖漂亮出巡、遶境賜福。

柯文哲接受媒體聯訪表示，今年參加台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，第3天抵達雲林縣福興宮時身心俱疲，這次以輕鬆心情舊地重遊，特別覺得溫馨。

目前台灣民眾黨尚未在雲林縣推出立委參選人，媒體詢問柯文哲對於雲林選情的看法，他連說兩次盡力，後來指出，當作到台灣四處看看也好。

此外，針對太陽花學運行政院驅離案，北市警局判賠，柯文哲則重申收到判決後再說，看是否有比較好的處理方式，如果沒有將提起上訴。

下午，蔡總統和吳敦義等人也將先後抵達福興宮；至於國民黨總統參選人韓國瑜是否會來參加，福興宮董事長楊文鐘說，廟方有逐一邀請政治人物，不過韓國瑜因行程緊湊無法成行，但韓國瑜太太李佳芬日前已夜訪福興宮參拜。

至於已多次參加太平媽祖起駕的前立法院長王金平，今年則因為行程衝突不克出席。（編輯：洪學廣）1081102