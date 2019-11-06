國民黨金門立委提名 8到10日辦初選

國民黨金門縣黨部6日舉行第10屆立委選舉登記黨員協調座談會，立委陳玉珍（右）和代表縣議員李應文出面的許慧芬（左）達成協議，將於8到10日辦理初選民調作業。中為黨部主委石兆瑉。（國民黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）中國國民黨金門縣黨部今天召開第10屆立委選舉登記黨員協調座談會，決定8到10日進行民調，11日發布民調結果，12日召開縣委員會議將提名輔選民調勝出黨員建議案呈報中央。

國民黨金門縣黨部2到4日辦理第10屆立委選舉領表及登記作業，共有陳玉珍及李應文兩人完成登記。縣黨部表示，為促進團結和諧，贏得選舉，今天邀請陳玉珍和李應文秘書許慧芬協調，雙方達成協議，同意即刻辦理民意調查。

會中達成共識，指定由世新大學民意調查研究中心和TVBS民意調查中心辦理民意調查，8日到10日執行民調，雙方並就民意調查作業完成確認工作。

縣黨部主委石兆瑉表示，感謝中央黨部的支持與認同，讓初選作業順利啟動，同時感謝黨部工作人員在有限的時間進行初選作業，更感謝陳玉珍及李應文全力配合初選作業的流程與步調，展現君子之爭風範，樹立從政黨員同志參與初選提名作業的典範。

依民調公司作業流程，民調完成後將於11月11日在中央黨部發布民調結果，隨即在12日召開縣委員會議，將提名輔選民調勝出黨員建議案呈報中央。（編輯：黃世雅）1081106