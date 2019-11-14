南投無焚化爐積8萬噸垃圾 環保署允增加外運量

南投縣垃圾多年來累積已達約8萬公噸，民進黨立委蔡培慧14日邀行政院環境保護署、南投縣環保局到草屯垃圾掩埋場踏勘，朝提高清運量、垃圾減量及建立自主處理系統等方面改善。（蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年11月14日

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）因外縣市焚化爐歲修及合約執行落差等問題，南投縣垃圾多年來累積已達約8萬公噸，民進黨立委蔡培慧今天說，環保署已同意每天增加30到50公噸外運量及補助外運經費。

由於南投縣沒有焚化爐，垃圾需外運台中、苗栗等其他縣市焚燒，但若逢外縣市焚化爐歲修或因應空污減少焚燒量，南投縣各垃圾暫置場就會變成「垃圾山」，尤其草屯鎮垃圾掩埋場就位於烏溪及國道旁，垃圾山更是顯眼，垃圾問題每年上演，近來也成為縣議會質詢焦點。

民進黨立委蔡培慧今天邀行政院環境保護署、南投縣環保局到草屯垃圾掩埋場踏勘，蔡培慧說，南投縣每天約產出230到250公噸垃圾，但實際能外運的垃圾僅約100到150公噸，其餘垃圾仍持續累積且無法處理。

蔡培慧說，經多次與環保署研議，並由環保署與其他縣市協調後，環保署終於同意每天增加30到50公噸外運量及補助外運經費，她也呼籲民眾實施垃圾減量，做好垃圾分類，共同響應節能減碳及避免使用一次性生活用品。

蔡培慧表示，垃圾處理是地方政府職責，今天邀環保署到南投，就是希望中央與地方共同維護民生權益，也請縣府儘速增設廚餘處理設備。

另外，環保署今年已核定新台幣1400多萬元辦理南投縣綠能永續中心計畫可行性評估及先期規劃作業，盼縣府早日建置垃圾自主處理系統。

會同踏勘的南投縣議員廖梓佑說，縣內垃圾是縣府責任，卻遲遲無法解決，希望縣府設法從不同源頭減少垃圾量；縣議員蔡銘軒表示，垃圾危機不只不美觀，也影響居民健康，更不希望遊客進到南投，不是看到中央山脈，而是垃圾山。（編輯：洪學廣）1081114