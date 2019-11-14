獲城鎮品牌傳承創新獎 金城鎮打造魅力小鎮

（中央社金門縣14日電）金門縣金城鎮獲得2019台灣城鎮品牌獎文化傳承創新獎，鎮長李誠智赴台受獎，他感謝鄉親對金城鎮的支持，並表示將繼續秉承認真、樸實態度施政，朝向打造「後浦魅力小鎮」的目標邁進。

金城鎮公所今天發布新聞表示，金城鎮有豐富的文化古蹟、傳統閩南文化、僑鄉文化、戰地文化等悠久的人文歷史，近年來結合「四月十二金門迎城隍」，打造金門傳統廟會慶典及宗教觀光的特色，積極展現在地特色文化力，昨天摘下「2019台灣城鎮品牌獎」文化傳承創新獎。

李誠智表示，台灣城鎮品牌獎以U Towns, One Future World為號召，目的在徵選出台灣城鎮精神的代表，從中挖掘跨域加值的典範，協助台灣鞏固提升全球競爭力的基礎。能夠獲獎，李誠智感謝鄉親的支持，並表示，未來將繼續以承認真、樸實的態度，一步一腳印落實施政藍圖，朝向打造「後浦魅力小鎮」目標邁進。

金城鎮公所表示，2019台灣城鎮品牌獎是由全球品牌協會舉辦，經過資格審查、評審審查、綜合評選與實地訪視3階段的嚴格評比，金城鎮成為第一個，也是唯一的離島獲獎鄉鎮。獲獎城鎮將可透過全品會邀請海外研究生在各獲獎城鎮駐點1到2個月，進行本地生活體驗，通過多元媒體協助行銷當地，提高城鎮國際曝光率。

李誠智表示，後浦小鎮有600多年的人文歷史，是金門政治和經濟首善之區，豐富的文化古蹟有說不完的過往傳奇，在這裡看得到閩南文化、僑鄉文化及戰地文化的時代縮影。

金城鎮與其他鄉鎮最大不同在於新、舊金城所形塑的城市古蹟為主要形象，除歐厝、水頭及珠山等傳統建築及部分洋樓指定為保存區外，各項古城遺址、發展遺跡等有關傳統文化保存課題，應為未來努力重點。（編輯：黃世雅）1081114

金門縣金城鎮獲2019台灣城鎮品牌獎文化傳承創新獎，鎮長李誠智（前）赴台受獎，並表示將繼續秉承認真、樸實態度施政，朝向打造「後浦魅力小鎮」的目標邁進。（金城鎮公所提供）中央社 108年11月14日