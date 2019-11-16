池上鄉每年吸引百萬遊客 獲最佳行銷推廣獎

（中央社記者盧太城台東縣16日電）池上米、金城武樹、穀倉藝術館，從產業推廣到觀光行銷、藝文展演，讓台東縱谷的偏鄉池上鄉每年吸引百萬遊客，獲得「臺灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」。

全球品牌管理協會評審團走遍全台實地考評，池上鄉獲得「臺灣城鎮品牌最佳行銷推廣獎」，池上鄉長張堯城13日前往香格里拉台北遠東國際大飯店領獎。

張堯城今天接受中央社記者電訪時指出，這個獎是肯定池上鄉公所將「池上鄉」這一品牌成功行銷至國際上。

張堯城表示，4年來，池上鄉公所以「藝文米鄉」為施政主軸，深耕「池上米產業」、「環保生態」、「無電桿地景」、「藝術立鄉」、「節慶池上」、「慢城觀光」及「福利宜居」等面向，獲得顯著的發展，並得到鄉親及百萬遊客的支持。

張堯城指出，池上鄉雖然位居交通不便的台東，且沒有歷史悠久的古蹟，但全鄉團結合作營造出「全福利藝文宜居慢城米鄉」的品牌，每年吸引超過百萬人次的觀光人潮，帶動全鄉士農工商的全面提升與發展。

在觀光業的加持下，連續5年支持池上米穀價維持全國最高的每百台斤新台幣1720元；民宿、店舖及住家的修建工程，增加勞工工作機會；每年百萬遊客，更帶動池上商圈及夜市的榮景。

張堯城表示，未來池上鄉公所將配合台東縣政府加速推動「星空產業」、「綠能米鄉」及「客庄藝坊」等新亮點，持續擦亮池上品牌。（編輯：戴光育）1081116