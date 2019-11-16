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竹市將發行新住民頭家護照 促多元文化與美食

最新更新：2019/11/16 14:01

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市有許多新住民創建品牌，在地方創業，新竹市政府為協助新住民老闆能被更多人看見，將推出「新住民頭家護照」，邀民眾體驗多元文化與美食。

新竹市政府今天發新聞稿表示，竹市府社會處將於20日發行「新住民頭家護照」，集結10個店家，內有地圖導引、店家故事介紹，民眾可循護照內的新住民頭家地圖，體驗多元文化美食及服務。

社會處指出，10個新住民商家中，有來自南洋的美食料理，也有中國大陸口味麻辣醬及麻辣滷味，另還有手工水餃及手工縫製溫敷袋、布包等。

自中國大陸貴州嫁到台灣20年的怡瑄（化名），是護照推薦的頭家之一，47歲的她育有2名女兒，原與丈夫在香山區自營牧場，生活穩定，偶爾自製家鄉口味的辣椒醬及家鄉料理給姊妹聚餐時品嚐。

民國106年間，怡瑄的丈夫因心肌梗塞突然過世，在情緒及家庭經濟最低潮時，新竹市新住民家庭服務中心的社工陪伴她走過喪夫之痛，怡瑄也決定用自己的專長撐起家，因而製作並販售有機辣椒醬。

「提供新住民發光發熱舞台」，新竹市長林智堅指出，新竹市有超過9000名新住民，新竹市新住民家庭服務中心今年2月整建啟用後，溫馨多功能空間吸引許多新住民諮商交流，社會處也積極舉辦課程，協助新住民發揮一技之長，在新竹市實現創業夢想。

社會處表示，「新住民頭家護照」將於20日起至12月20日透過不同管道發放，索取地點包括新竹市政府大廳、親子館、婦女館及新住民家庭服務中心等，相關資訊可上https://hsfs.org.tw/index.php網址查詢。（編輯：戴光育）1081116

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