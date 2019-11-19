更多編輯台推薦新聞：
地貌形塑方式與地球雷同 土星最大衛星有山有湖
國際

地貌形塑方式與地球雷同 土星最大衛星有山有湖

報導中國擴張行為遭盯上 萬那杜資深記者有家歸不得
國際

報導中國擴張行為遭盯上 萬那杜資深記者有家歸不得

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高市啟動夜鷹專案 查獲食品廠夜間偷排廢水

最新更新：2019/11/19 15:21
高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，於18日深夜至19日凌晨進行不定時、不定點夜間稽查，在大發工業區查獲一家食品廠涉排放未處理廢水。（高市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真　108年11月19日
高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，於18日深夜至19日凌晨進行不定時、不定點夜間稽查，在大發工業區查獲一家食品廠涉排放未處理廢水。（高市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真　108年11月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）防阻不肖業者於夜間非法排放，高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，於昨天深夜至今天凌晨進行不定時、不定點夜間稽查，果然在大發工業區查獲一家食品廠涉排放未處理廢水。

高市環保局環境稽查科長林燦銘表示，「夜鷹專案」昨晚稽查大寮區大發工業區，發現工業區外大排水溝有廢水污染情事，稽查人員沿上游巡查，查獲工業區內這家食品廠將未處理的廢水，直接繞流排至廠外雨水溝。

稽查人員到大發工業區巡察時，先聽到雨水溝有異常排放的水聲，判斷狀況不尋常，進一步發現排水溝內有不明廢水排放，立即往上游追查，終於查出這家冷凍食品製造廠未將廢水應經過廠內處理設施處理後，再透過污水下水道系統納入大發工業區污水處理廠進行處理，而是將廢水直接繞流排放至廠外排水溝。

高市環保局發布新聞稿表示，食品廠屬水污法列管事業，這家從事毛豆加工業者繞流行為已違反水污法，可裁罰新台幣6萬元至2000萬元；稽查人員現場立即採集水樣送驗，待水質檢測報告結果也將依水污法裁處。

高市環保局表示，業者直接繞流排放原廢水，高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑變臭，使河川水質惡化，會嚴重影響大排的水質，將持續執行「夜鷹專案」稽查。（編輯：黃世雅）1081119

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報