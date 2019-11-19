人行道磚剝落公園遊具老舊 國發會修繕中興新村

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）中興新村光華公園周邊人行道磚剝落、公園遊具老舊損壞，中興新村主管機關國家發展委員會將重鋪道路瀝青混凝土，並改善人行道、公園涼亭及遊具等，預估明年農曆春節前完成。

中興新村周邊道路及公園是居民休憩場域，民進黨立委蔡培慧接獲多人陳情指出，公園設施老舊恐有安全之虞，經9月安排現勘、10月與各權責單位協調，國家發展委員會主任委員陳美伶今天到中興新村說明公園周邊道路及空間改善工程規劃及進度。

陳美伶表示，經蔡培慧多次安排研商與協調，國發會將重新鋪設中興新村周邊道路，刨鋪面積達1萬2000平方公尺；另外，光華公園人行道磚剝落、設施老舊如象棋桌面鏽蝕、欄杆缺漏、涼亭漆面脫落、遊具損壞等問題也含在改善工程，全部經費估約新台幣800萬元。

蔡培慧說，中興新村活化是南投人殷切期望，這次促成道路整建及公園設施改善只是一小步，至少先改善環境安全及舒適，最快明年農曆春節前就能完工，提供民眾春節出遊踏青好去處，至於恢復行政機能及宿舍重建，將促請國發會努力推動。

為改善校園基礎環境，蔡培慧陸續爭取國中、小新建半戶外球場、整建運動場及遊具設施、修繕教室設備及廁所等，今天踏勘中興新村後，蔡培慧再與教育部國民及學前教育署會勘建築漏水嚴重的草屯國小及土城國小，盼儘速核定2校改善經費，解決多年漏水問題。

蔡培慧也說，希望國教署全面檢視南投縣國中、小校舍安全，尤其許多學校都是九二一地震後重建，至今20年，校方陸續反映建築物多處漏水，強化校園安全是她相當重視的政策，她會特別針對九二一災後重建校舍邀教育部來南投全面勘查及研商修繕計畫。（編輯：黃世雅）1081119