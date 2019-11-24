大坑1號及6號步道修復 台中嘉惠登山客

（中央社記者郝雪卿台中24日電）大坑風景區是台中市後花園，是市民休閒好去處，其中大坑1號步道在豪雨中部分路段毀損，6號步道也有土石流失情形，市府今天表示，兩條步道已於近日整建完成，提升安全性。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，大坑1號步道因去年受豪雨災害影響，造成邊坡大規模崩塌及部分路段毀損，6號步道也有設施老舊與基礎土石流失情形，市府團隊編列預算從4月底動工整修，於11月中旬順利將損壞較嚴重路段整建完成。

林筱淇指出，整修完工的1號及6號步道分屬大坑風景區內東、西兩側登山步道群，東側的大坑1號步道為頭嵙山最北方的登山步道，海拔高度介於395至700公尺之間，因位處於森林區，途中蜿蜒小徑穿越河谷，樹木茂盛且生物資源豐富。

至於西側的大坑6號步道則為西平山系內步道之一，林筱淇表示，因較靠近市區，山徑安全性高，且可連通7到10號步道，是適合親子行的親山遊憩路線，兩步道這次整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及提升步道行走安全性。

大坑步道遊客眾多，觀旅局指出，將持續辦理步道維護整修工作，採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則，降低影響民眾登山不便時間，目前還有2、3及10號步道整修中，現場危險路段也圍設安全警示帶，提醒遊客注意不要擅闖，各步道封閉施工最新資訊可上市府網站查詢。（編輯：方沛清）1081124