林金連質疑重劃有弊要求撤銷 中市府：依法行政

台中市黎明幼兒園長林金連（前左）25日與多個反土地徵收重劃自救會到台中市政府前抗議，認為重劃會曾經發生弊端，又在大選前聲請緩拆，因此要求市府撤銷重劃。中央社記者蘇木春攝 108年11月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市黎明幼兒園長林金連今天到台中市政府前抗議，認為重劃會曾經發生弊端，又在大選前聲請緩拆，因此要求市府撤銷重劃；台中市府表示，案件已進入民事訴訟，一切依法行政。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、台中市政府出面協調與調查重劃會等訴求，還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍的座車，並到總統府前表達抗議。

其中，參與黎明重劃會經營決策的富有公司總顧問楊文欣等人被指控，民國95年發起黎明自辦市地重劃區重劃會，虛增拆遷補償、工程費用，取得市價逾61億元的抵費地不法利益，中檢今年3月間起訴楊男等14人。

林金連今天與多個反土地徵收重劃自救會，到台中市政府前抗議，認為重劃會已發生弊端，要求市府立即對黎明重劃案進行處理、撤銷重劃會的核定，以落實人民財產及居住權。

林金連表示，目前幼兒園還有10多名幼兒就讀，但幼兒園幾乎是待拆中，只要重劃會提執行拆除，隨時都有強拆的可能，但是本月初幼兒園收到來自重劃會向法院聲請的緩拆執行，其實，自救會1年以來四處抗爭，但市府與重劃會對外都是無聲無息，卻在2020年大選前提出緩拆，且緩拆期限是在明年大選後的1月18日，質疑有政治力介入。

林金連表示，幼兒園有兩個與重劃會的官司，自救會提出配地無效的案件三審敗訴，但是重劃會因弊案有14人被起訴，已經提出再審，重劃會提出的拆屋告訴，台灣高等法院台中分院更三審判決幼兒園敗訴，正上訴中。

台中市政府發布新聞稿表示，黎明自辦市地重劃區超過九成地主都已完成配地，自辦市地重劃區相關作業，市府均依法監督、依法審查，一切依法行政。

台中市地政局強調，案件屬自辦重劃案件，地主與重劃會間爭議事項已進入民事訴訟，市府是行政機關，尊重司法的見解和判決，無權干預或超越司法，市府將協助轉交陳情人訴求給司法單位，盼案件圓滿解決。（編輯：卞金峰）1081125