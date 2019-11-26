年終尾牙季 新北籲各界邀身障街頭藝人商演

新北市勞工局26日發表發表「轉念．起飛」紀錄片，擔任配音的藝人卜學亮（前左2）表示，希望藉由紀錄片，讓更多人了解身障就業的無限可能。勞工局也呼籲各界以行動支持身障街頭藝人，踴躍邀約商演尾牙表演。（勞工局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）年終尾牙季又到了，新北市勞工局今天發表「轉念．起飛」紀錄片，記錄身障街頭藝人努力生活的點滴，並籲各界踴躍邀約商演尾牙表演，以支持身障街頭藝人走得更長更遠。

勞工局長陳瑞嘉指出，紀錄片中遭遇變故成為身障的4名主角，「轉念」後開啟不同人生，這是片名的緣由。目前新北市有超過百組的身障街頭藝人，近年積極推動「公益尾牙」，創造出許多身障者展現自我才能的舞台。

他表示，舉凡雙人組唱、樂器演奏、輪椅國標舞、造型氣球及個人自彈自唱等身障街頭藝人皆深獲各界好評。勞工局做為「身障街頭藝人媒合平台」，致力於媒合商演機會，以增進社會大眾及企業對於身障街頭藝人的瞭解與支持，創造身障朋友穩定的就業機會。

擔任紀錄片配音的藝人卜學亮表示，希望藉由紀錄片，讓更多人看到主角們的才藝、勇氣與正能量，並進而了解身障就業的無限可能。除獻上祝福，他也鼓勵各界以邀約身障街頭藝人尾牙商演表達支持。

勞工局表示，紀錄片將於明年進入校園與社區進行巡迴放映，希望民眾在觀賞後對身障者就業更加了解與支持，身障街頭藝人尾牙商演邀約事宜歡迎電洽勞工局。（編輯：李錫璋）1081126