斗六夜夜檢舉飄酸味 縣府派石化監測車揪元凶

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣斗六市民表示近來深夜空氣中瀰漫刺鼻酸味，雲林縣環保局天天接獲陳情，石化空氣品質監測車今天進駐檢舉熱點溪洲國小，進行為期1個月的空氣品質監測，揪出異味源頭。

雲林縣環保局空氣噪音管理科長廖崇圜接受中央社記者電訪表示，斗六近2週平均每晚接獲民眾3、4起空氣異味陳情，以酸臭異味或揮發性有機物味道為主，但稽查人員夜間巡查，配合工業區周圍設置的180個微型感測器仍查無所獲，因此調派石化空氣品質監測車進駐檢舉熱點的溪洲國小。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，石化監測車監測項目包括與環保署空氣品質監測站相同的傳統污染物、異味污染物及揮發性有機污染物，並利用監控氣象資料來協助判斷可能的污染來源。

由於溪洲社區鄰近雲林科技工業區、斗六工業區，區內有上百家工廠，謝淑亞強調，釐清相關污染來源後，縣府相關單位才得以對症下藥，並對污染業者祭出行政處分。

石化空氣品質監測車內有空氣品質監測儀器和警示自動通報系統，當監測數值達到設定警戒值時，系統會立即發出通報，雲林縣環保局接獲通報，立即派稽查隊人員到場了解可能的污染來源稽查，有助找到異味源頭。（編輯：洪學廣）1081126