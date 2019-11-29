百花爭妍 埔里花卉秋季展30日登場

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣埔里鎮是國內高級花卉主要產區，農委會、鎮公所等單位舉辦埔里花卉秋季展，民眾明天起可入場欣賞各種美麗花卉。

埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心閒置多時，經民主進步黨立法委員蔡培慧邀行政院農業委員會主任委員陳吉仲會勘，同意無償撥用給埔里鎮公所活化使用，首檔「埔里花卉秋季展」明天到12月29日開放一般民眾入場，農糧署今天邀民眾來埔里欣賞美麗花卉。

埔里花卉秋季展由農業委員會農糧署、中華盆花發展協會、埔里鎮公所、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處共同籌辦，邀請各大業者以埔里特色花卉為主題展出，農糧署表示，活動期間還有雅緻的樹石藝品、花卉多肉植栽、特色小農文創市集等豐富內容。

農糧署表示，埔里盆地四面環山、日夜溫差大，是國內高級花卉主要產區，包括聖誕紅、長壽花、麗格海棠等開花類盆花，及玫瑰、百合、非洲菊等切花，每天銷往各大花卉市場，農委會設埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心，作為集運、處理、展售場所。

農糧署表示，隨著產業發展，埔里花卉產業逐漸轉型為依消費地拍賣市場喜好的生產模式，而展覽也參考荷蘭、日本等國經驗，整合花卉業者27日到29日先辦理專業內覽會，吸引零售批發商、出口商、花卉拍賣市場、花藝設計及園藝專家參觀，明天起開放民眾入場。

埔里鎮長廖志城說，花卉中心是埔里重要場館，過去未善用而成為「蚊子館」，他上任鎮長後重振花卉中心風華，盼再度成為埔里產業發展火車頭，也期許埔里花卉秋季展只是開始，未來能導入更多商業活動，讓埔里花卉等農特產業更活絡。（編輯：黃世雅）1081129