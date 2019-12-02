高雄氣爆裝置藝術詢價 藍批有違法綠指政治抹黑

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄氣爆紀念裝置藝術造價遭質疑，高市府應高市議會要求今天進行「高雄市氣爆紀念裝置藝術詢價結果專案報告」。國民黨市議員質疑發包有不法，民進黨市議員批評是政治抹黑。

高雄氣爆紀念裝置藝術的造價遭質疑，高雄市議會要求高市府向公正第三方重新詢價，並做專案報告。高雄市政府工務局今天在市議會提出報告表示，扣除創作費、民眾參與及稅金等，屬紀念裝置及空間製作費、景觀工程費用為新台幣2102萬238元。

專案報告指出，經向專業公會詢價，37個工項較原合約金額低33.7%。全案如果不適用文化藝術獎助條例及公共藝術設置辦法時，建議裝置藝術仍應回歸政府採購法辦理。

專案報告後，中國國民黨高雄市議員陳麗娜、李雅靜指出，全案有刻意規避採購法、文化局球員兼裁判、邀請比件資格不符、造價超高、鑑價後換廠商、違反公務員服務法等諸多疑點。

陳麗娜說，裝置藝術的設置過程問題很多，不適用公共藝術設置辦法，卻不回歸政府採購法，仍以公共藝術設置辦法做為法源依據，檢調應從更改法源的決策者偵辦，並調查金流流向，澈底釐清相關疑點；如有決策不當、疏失或瀆職，就應送監察院調查。

列席的高雄市政府政風處長林合勝表示，今年8月5日已將相關疑點送交地檢署。

民主進步黨高雄市議員康裕成指出，高雄市政府法制局對政府採購法、公共藝術設置辦法的認定魚目混珠，法制局的結論下得太快，相關法源的認定，文化部有清楚的規範，並非不可以引用公共藝術設置辦法。

有關裝置藝術造價較景觀工程偏高的質疑，康裕成表示，是否可以將雕塑家朱銘的鋼雕拿來論斤秤兩？

民主進步黨高雄市議員高閔琳說，這是政治操作、政治鬥爭，怎麼可以將裝置藝術與景觀工程混為一談。

在專案報告前，陳麗娜等國民黨市議員先召開記者會，質疑裝置藝術不當使用氣爆善款，點名前高雄市文化局長尹立等人應認錯賠罪。

對此，尹立在民進黨高市議員簡煥宗、律師陪同下召開記者會指出，文化部許可辦理公共藝術可優先適用公共藝術設置辦法，國民黨是先射箭再畫靶。專案報告中可以詢價的部分只占3成，其餘是無法比較的，如果再有不實抹黑將提告妨害名譽。

高雄氣爆紀念裝置藝術是「731事件」後為紀念逝者安靈，高市府成立公共藝術執行小組展開徵選及評選後，裝置藝術「記憶的漣漪」於民國107年9月間設置完成。（編輯：戴光育）1081202