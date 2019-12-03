台中打造影視重鎮 盧秀燕：持續產學合作

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市政府打造的「中台灣影視基地」已經正式營運，台中市長盧秀燕今天表示，將持續與產學界合作，提供最好的影視藝文服務，將台中打造成影視重鎮。

台中市新聞局長黃國瑋今天在市政會議中專案報告指出，市府投入新台幣7.93億元在霧峰區打造「中台灣影視基地」，擁有包含李安「少年Pｉ的奇幻漂流」人工造浪池、深水池、2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚等設施，並於10月7日正式營運。

黃國瑋表示，霧峰中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業影視製片廠，由「中影八德股份有限公司」營運，基地面積3.12公頃，以水拍攝、特效拍攝作為發展定位，已有科幻電影「海霧」、網路劇「2049」、電影「我心我行」等劇組洽借使用中。

黃國瑋說，新聞局每年編列3000萬元進行影視補助，包括拍片取景補助、住宿補助、影視活動補助等，109年並研擬新增影視基地場租補助，未來還將提供協拍資源整合及行政協助，希望吸引更多劇組來台中拍片。

盧秀燕認為，台中境內有17所大專院校，擁有包括影劇、設計、藝文、美術等相關科系，在地人才能量相當強大，市府在影劇方面將與這些學校合作，發揮強大力量，並將持續打造中台灣最好的影視基地，提供最好的影視藝文服務。（編輯：方沛清）1081203