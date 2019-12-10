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高流預算遭全刪 綠議員憂高雄重回文化沙漠

最新更新：2019/12/10 22:10

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市文化局民國109年補助高雄流行音樂中心經費新台幣2000萬元，今天遭市議會全數刪除。民進黨高市議員高閔琳對此指出，憂心高雄將重回「文化沙漠」。

行政法人高雄流行音樂中心晚間表示，高流將先以107、108年度剩餘款支應經費缺口，再進一步研議相關因應辦法；至於市府補助預算遭刪除的相關衝擊，還在評估中。

高雄市政府去年編列1.6億元供高流準備開館，讓高雄的流行音樂及文創產業發展準備邁向下一個階段；今年高市府以高流工程延宕為由，明年僅編列2000萬元給高流使用。

中國國民黨高雄市議員邱于軒今天在市議會臨時提案認為高流目前尚未完工，要求將這2000萬元預算全數刪除，主持議事的高雄市副議長陸淑美詢問在座議員有無意見後，接著落槌宣布三讀通過。

時代力量高雄市議員黃捷對此接受媒體電話訪問時表示，高市議會國民黨團突擊刪預算，「大港開唱沒了，現在又把流行音樂中心的預算砍掉，國民黨是要把高雄變成『音樂沙漠』嗎？」

邱于軒去年上電視談話性節目時，曾批高流「進去最多只是借廁所」而遭批評，事後邱于軒有道歉。

高閔琳在臉書（Facebook）發文指出，邱于軒「借完廁所就刪預算」，並憂心高雄將重回「文化沙漠」。

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭與真愛碼頭），預計明年8月底完工。（編輯：戴光育）1081210

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