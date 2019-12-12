議員批中市府公帑養網軍輔選 盧秀燕：歡迎檢舉

台中市議會12日召開總質詢，民進黨籍市議員批評市府利用公帑組成滲透小組，滲透民間各群組情蒐、輔選甚至翻群等，對此，新聞局長黃國瑋（前右2）表示，絕無此事，都是「惡意栽贓」。中央社記者趙麗妍攝 108年12月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市新聞局遭質疑用公帑組成滲透小組養網軍，在民間各個LINE群組情蒐、輔選，市長盧秀燕澄清，市府及所有公務機關加入LINE群組絕不會輔選，如有輔選，歡迎檢舉。

台中市議會今天召開總質詢，民進黨籍市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡、李天生、曾朝榮、邱素貞、何敏誠等人，批評市府利用公帑組成滲透小組，滲透民間各群組情蒐、輔選甚至翻群（因故將群組內聯絡人全踢除）等。

新聞局長黃國瑋表示，絕無此事，針對市府用公帑養網軍，公務人員當網軍，都是「惡意栽贓」。

周永鴻拿出有3名機要人員職章的市府LINE群組公務滲透報告質疑，機要人員是否有使用同一個帳號在群組發言；蔡耀頡則斥責，市府在各局處招聘約僱人員，利用公帑招聘小編在網路情蒐，質疑是「為特定黨工作」。

江肇國指出，不該將競選總部原封不動搬進市府做競選工作，包含LINE滲透、議題傳播、為特定人物輔選。他並斥責這3名機要人員實在不應該，要求立刻回歸所屬單位，好好替人民服務。

國民黨籍市議員楊正中表示，搞網軍民進黨才是真正的祖師爺；市議員李中指出，民進黨執政時也透過群組要求官員拉票，做賊的人，會覺得每個人都賊頭賊腦。

盧秀燕表示，因為LINE通話免費，各議員服務處都很常用LINE，如果是正面公務聯繫，使用LINE傳達市府政策並無不可，希望各界不要否定市府同仁的努力。

黃國瑋表示，3名機要職同仁目前都在新聞局工作，協助市政行程攝影、媒體公關、拍攝剪輯影片等，網路上不實的抹黑、攻擊，市府都已一一記錄，保留法律追訴權。

新聞局解釋，3人近來籌備耶誕燈會、跨年晚會、2020台灣燈會市府燈區等事宜，沒有外界所說的神秘工作或網軍情事。（編輯：洪學廣）1081212