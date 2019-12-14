睡覺大賽比睡眠品質 參賽者花招百出助眠

台中一家寢具業者舉辦「睡覺大賽」，只要參賽者「最穩定心率睡得最久」就能獲得冠軍，希望喚起民眾對睡眠的重視。中央社記者蘇木春攝 108年12月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中一家寢具業者舉辦「睡覺大賽」，只要參賽者「最穩定心率睡得最久」就能獲得冠軍，選手們花招百出，帶睡衣、做瑜珈甚至播放佛經助眠，主辦單位希望喚起民眾對睡眠的重視。

比賽從本月初至明年1月底止，在台中一中商圈內的一中旅遊案內所舉辦，比賽評斷標準是透過血氧儀，監測參賽者睡覺時的心率，睡眠採90分鐘，將在比賽日期結束後，統計評比以「最穩定心率睡得最久」的選手即可獲得冠軍，另有創意睡姿等獎項。

Qtace公司行銷經理鍾憶萱今天表示，比賽規則很簡單，睡得久不算什麼，比誰睡得好、睡得平穩才是更好，現代人生活忙碌緊張，往往忽略睡眠品質重要性，沒有藉由睡覺讓身體好好休息，因此舉辦睡覺大賽，希望喚起民眾對睡眠的重視。

鍾憶萱說，目前已有50多名參賽者參加，選手花招百出，有的帶睡衣和自己習慣的枕頭來睡，還有聽星座週報助眠，有的做瑜珈放鬆，還有人帶佛經來播放助眠，比賽22日將到苗栗自然圈農場舉辦戶外賽，所有選手將在草地上集體睡覺，比看誰能睡贏所有選手，也希望鼓勵民眾親近自然、靠近森林。（編輯：謝雅竹）1081214