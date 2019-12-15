毛孩出門應繫牽繩 北市動保處加強稽查

台北市動保處15日表示，依「台北市動物保護自治條例」規定，飼主攜帶寵物到公眾場所應使用牽繩等適當防護措施，但宣導迄今仍有飼主無視規定，12月起啟動假日稽查專案，全力守護毛小孩的平安。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）為推廣正確法治觀念以避免憾事，台北市動保處今天表示，依「台北市動物保護自治條例」規定，飼主攜帶寵物到公眾場所應使用牽繩等適當防護措施，啟動假日稽查專案。

動保處今天發布新聞稿表示，自民國104年「台北市動物保護自治條例」規定，飼主攜帶寵物於公眾場所應替犬隻繫上牽繩，或提供其他適當防護措施如寵物推車、運輸籠或寵物揹帶等，違反規定將處新台幣2000至1萬元罰鍰。

但宣導迄今仍有飼主無視規定，放任毛孩自由跑動，讓毛小孩遭受傷害的風險大增，也影響市民用路安全，導致憾事層出不窮，動保處說，統計今年截至11月止，就接獲468起路死犬貓案件，若是有飼主者，都會通知主人來領回犬貓遺體，場面令人鼻酸，毛爸媽們除要因違規被開罰或賠償外，更可能因家庭痛失毛孩成員而陷入陰霾。

動保處表示，為推廣正確法治觀念，12月起啟動每月假日稽查專案，假日將至人潮較多的熱門公園景點查察取締，全力守護毛小孩的平安。

動保處呼籲，外出散步是毛孩們最期待的活動，但意外常在不經意間發生，請飼主為毛孩們繫上「安全帶並握緊牽繩，就是對牠們最溫柔而堅定的守護；另，若民眾有發現未繫牽繩的飼主，請協助蒐集相關證據，並通報1999市民專線或動物保護專線（02）8789-3064~5，共同塑造人與動物和諧共存的友善環境。（編輯：張銘坤）1081215