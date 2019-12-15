蘇治芬指土庫聯合幼托有譜 張嘉郡成立地方競總

國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（前右）15日在台西成立競選總部，支持者送上菜頭裝飾品，預祝高票當選。（張嘉郡提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年12月15日

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣第1選區（海線）民進黨立委參選人蘇治芬今天向土庫鎮民宣布土庫聯合幼托有譜，同選區國民黨立委參選人張嘉郡在台西成立競總，2名女選將把握週末與鄉民對談。

雲林縣土庫鎮立托兒所11分班分散在各里的活動中心，採混齡制教學、校舍斑駁，且壓縮到長者活動空間。

蘇治芬和土庫鎮長張榮麗今年4月趁總統蔡英文南下時請願，教育部12月核定總工程經費新台幣8046萬元，其餘由地方政府自籌款辦理。蘇治芬表示，土庫鎮公所提供鎮有地興建幼托，蔡總統向鄉親承諾完成，讓幼兒在一個安全又舒適的環境中成長。

張嘉郡今天在台西鄉崙豐明德寺廣場，舉辦台西鄉聯合競選服務處成立大會，張嘉郡承諾「不忘初心」，未來爭取建設翻轉台西偏鄉的宿命。她懇託台西鄉民做自己的後盾，明年1月11日「相招投票」支持張嘉郡，衝出雲林第一高票。

前台西鄉長李培元和雲林區漁會總幹事林傳育分別送上包子和青蒜等吉祥物，預祝張嘉郡高票當選。（編輯：黃世雅）1081215