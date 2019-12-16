高港區公設負擔恢復52% 航港局：影響投資效益

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市政府都發局長林裕益今天表示，高雄港20工區三方「開發許可協議書」逾期簽訂導致「愛情摩天輪」無法招商，將發函給台灣港務公司要恢復公設負擔為52%。航港局指會影響投資效益。

交通部航港局副局長陳賓權告訴中央社記者，航港局是針對開發計畫做投資效益評估，一旦土地回饋負擔變高，投資效益勢必要重新檢視，屆時開發計畫也要退回重來。航港局南部航務中心主任張博彥也指出，土地公設負擔比例由42%變52%將使投資成本變高，質疑這樣的條件及投資效益無異於「殺雞取卵」。

高雄市長韓國瑜即積極推動「愛情摩天輪」，市府經濟發展局說已吸引包括加拿大及美國等7個國家開發團隊提案，業者看中高雄多功能經貿園區第20工區的投資環境。

林裕益指出，高雄港區土地開發公司經營的高雄港區1-10、16-18、21號碼頭土地，位在「高雄多功能經貿園區特定區」第20工區內，依都市計畫規定，各工區基地開發之前必須先完成「開發計畫書」報經高市府審定，其次是開發單位須與市府「簽訂開發協議書」。

他說，「開發計畫書」已經市府於去年9月審定，目前就只待高市府、交通部航港局及港務公司三方完成開發許可協議書簽訂後，就可以進行基地招商開發作業。

林裕益說，依據「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫」規定108年內6月3日前與市府完成協議書簽訂，所需回饋土地比例得降為42%，逾期就要恢復原負擔回饋比例52%。他估算土地負擔比例增加相當於現值約新台幣11億元的資產。

他指交通部一再卡韓不簽定「開發許可協議書」，今天就會發函航港局及台灣港務公司有關原來三方協議共識續予42%回饋優惠已經逾期不再適用。

愛情摩天「開發許可協議書」遲未簽訂一事，韓國瑜昨晚和高雄市副市長李四川於臉書直播批評卡在交通部未簽訂協議書是導致該計畫無法繼續的主因，不滿交通部刁難，對市府提出的計畫一再打臉。（編輯：黃世雅）1081216