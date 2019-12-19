台南109年公告土地現值及地價 微漲0.98%

（中央社記者張榮祥台南19日電）109年台南市公告土地現值及公告地價出爐，漲幅0.98%，中西區中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店，連續3年蟬聯「地王」，公告土地現值每坪新台幣104萬8000元。

台南市地價評議委員會通過台南市109年土地公告現值及公告地價，台南市政府地政局今天發布訊息，預定明年1月1日公告。新光三越中山店蟬聯地王

連續3年蟬聯「地王」的新光三越中山店，公告土地現值調升為每平方公尺31萬7000元（每坪104萬8000元），上漲1.6%；最低是北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺32元（每坪106元），和去年相同。

地政局資訊地價科長張書哲指出，住宅價格指數顯示，台南市107年第1季至108年第2季，連續5季走揚，累積漲幅達5.04％，但在衡酌公告現值變動、社會經濟狀況、民眾賦稅能力及台南財政需要等因素後，109年公告土地現值及公告地價僅微調0.98%。

地政局長陳淑美表示，這次公告土地現值及公告地價調整，著眼於各行政區間的地價平衡，在公告土地現值、公告地價與正常市價差距較大地區，調整幅度較大，反之，調幅較小或不調整。

整體而言，台南公告土地現值漲幅較大地區都位於重大建設或整體開發區，且依開發進程而有不同調幅，新建設完工地區因環境改善程度高，都市計劃管制條件較佳，調漲幅度較高，包括永康砲校創意設計園區一期漲幅105.19%、中西區運河星鑽地區漲幅126.79%。

在公告地價調整上，僅永康區、安定區、新市區、麻豆區、善化區及歸仁區等6個行政區調升幅度超過2%，其餘行政區則微幅變動，龍崎區、學甲區、新營區等17個行政區調降；在全市1萬3752個地價區段中，調降及持平達9009個，約占65%。（編輯：陳俊碩）1081219