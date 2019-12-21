花蓮四八高地戰備坑道 109年元旦起首開放參觀

花蓮四八高地戰備坑道經花蓮縣政府修繕整理，將於2020年1月1日首度對外開放，戰備坑道內可見到鼓舞國軍弟兄們的精神標語。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年12月21日

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮七星潭風景區有一處從未對外開放的二戰軍事用地「四八高地戰備坑道」，經花蓮縣政府修繕整理，將於明年1月1日首度對外開放，每日限額參訪，23日起開放預約。

花蓮縣政府表示，日軍在二次世界大戰中，為防衛鄰近海邊的北飛行場，在四八高地挖設地下坑道及野戰濠溝，配置重砲兵小隊宿舍、2座10吋口徑的防空砲，防止美軍可能的登陸行動。

戰備坑道長約200公尺，坑道蜿蜒曲折，有些路段狹窄到僅能容納一人通過，牆面不時可見「砲組弟兄們，平時與戰時一體」、「自立自強共創未來」等精神標語。

戰後，四八高地坑道被列入國軍管理要塞區域，隨七星潭風景區發展後，國防部在民國102年同意將北端坑道及砲陣地移交花蓮縣政府，並委請七星潭社區發展協會管理。

花蓮縣政府縣府向中央爭取農村再生計畫補助，進行周邊環境整理及修繕坑道內部照明。農業處農村景觀科長吳明遠表示，今年再獲軍方無償借用鄰接營區2公頃面積土地，擴充園區範圍。

吳明遠表示，戰備坑道因內部空間有限，每梯次限額40人管制進入人數，自明年1月1日對外開放，當天免預約參訪，不限梯次進入；2日起則採預約參觀，每天限量7梯次，採線上預約制，配有2名導覽人員隨隊進行40分鐘解說。

吳明遠表示，參觀預約系統將於23日起開放登記，報名額滿為止，每週一為公休日。（編輯：謝雅竹）1081221

花蓮四八高地戰備坑道經花蓮縣政府進行周邊環境整理及修繕坑道內部照明，將於2020年1月1日首度開放民眾參觀。中央社記者張祈攝 108年12月21日