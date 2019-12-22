虎尾糖廠開工製糖 運蔗五分車上路

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）擁有111年歷史的雲林虎尾糖廠即日起開工製糖，預計生產約2萬2500公噸的本土二砂糖，明年3月31日前，全台唯一的運蔗五分車穿梭在虎尾糖廠與褒忠街道。

台糖公司目前只剩雲林虎尾、台南善化2間糖廠還在製糖，虎尾糖廠是目前全台唯一還以五分車載運甘蔗，而台南善化廠全部用大貨車載運。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德今天告訴中央社記者，虎尾糖廠使用的甘蔗主要種在雲林、嘉義大林、彰化溪湖一帶，種植面積超過3500公頃。

虎尾糖廠五分車每日4、5趟，穿梭在虎尾糖廠到土庫、褒忠鄉之間，全程16公里，外縣市的甘蔗則用大貨車載運。

張西德表示，甘蔗生長期約12個月到18個月，今年甘蔗品質不受今年8月連續降雨影響，預計採收甘蔗原料25萬噸，生產約2萬2500公噸的本土二砂糖，製糖期從即日起至明年3月31日。開工期間對地方交通會造成些許不便，請民眾包容，也會要求內部務必做好安全管控，保持優良傳統做到零災害、零事故。

由於虎尾糖廠開工期間小火車通行區域及平交道，大多無人看管，虎尾糖廠提醒用路人遵守停、看、聽交通規則，確保行車安全。（編輯：黃世雅）1081222