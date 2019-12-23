中市填平太原路地下道 將分段施工維持雙向通車

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市鐵路高架化完工後，地下道陸續填平，北屯區太原路地下道填平工程今天動工，市長盧秀燕表示，將分階段施工，維持雙向通車，減少交通衝擊，預計明年底完工。

北屯區太原路是市區通往台74線及大坑、新社、太平地區的主幹道之一，過去因為有鐵路通過建置地下道，尖峰時刻常造成交通瓶頸，台中市鐵路高架化完工後，市府也展開地下道填平工程進行都市縫合。

市府下午舉辦太原路地下道填平工程開工祈福典禮，建設局表示，工程總經費約7234萬元，總長706公尺，填平後將對地方整體觀光發展、區域整合、交通網絡及行車安全等帶來效益。

盧秀燕表示，過去因鐵路多在平面，有不少地下道、平交道，鐵路高架化後，市府填平太原地下道，同時進行排水工程，解決當地淹水問題，可說是「買一送一」。

建設局指出，由於地下道已無法負荷目前交通流量，又常因暴雨導致地下道與周遭道路淹水，市府因此舉辦地方說明會，廣納各方意見，除了填平也一併將雨水下水道相關防洪排水設計納入規劃。（編輯：洪學廣）1081223