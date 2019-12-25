施政高滿意度 潘孟安：隨時做民調鞭策自己

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）最近有電子媒體做民調，屏東縣長潘孟安施政滿意度破8成，潘孟安今天被媒體詢問對高滿意度的心情，他說，驚喜，感謝縣民肯定，縣府團隊隨時都做民調鞭策自己。

潘孟安今天舉行就職5週年記者會，被媒體詢問到有電子媒體做縣市首長施政滿意度調查，他破了8成的心情，潘孟安說，他很驚喜，很感恩縣民的肯定，這幾年他很少跑基層，都是開會作決策，能受到這樣的肯定他很感激。

潘孟安說，沒有撇步，就是「憨憨得做，惦惦得做」，縣府在公共議題上，隨時做民調鞭策並警惕自己，隨時謙卑的反省。

潘孟安表示，每個縣市長都跟他有同樣心情，都希望縣民有光榮感，他在有限的資源下，還是一步一腳印得做，舉個例子，他從沒打過高爾夫，但他還是去女子高爾夫巡迴賽（LPGA）中，送香蕉給選手們吃，花不到新台幣1萬元，就讓全世界高爾夫頂尖選手吃到產地直送的屏東香蕉。

他說，行銷是一回事，紮實的縣政成績才是重要的，還是要有所區隔，曇花一現的活動沒法創造榮耀，政績是王道，政績的落實才是最重要的。

最近潘孟安的團隊在臉書上創意頻頻，潘孟安總是以「安安縣長」的身分配合演出得讓縣民說「縣長太可愛」，潘孟安說，團隊總是告訴他為了縣政，他只好賣命演出。

破8成的滿意度，潘孟安透露常常和縣府主管開會開到晚上10時、11時，也常想到什麼，就深夜電話call主管，5年多的縣長任內，他平均一天只睡4至5小時。

有媒體詢問潘孟安，行政院長蘇貞昌到屏東不只一次在公開場合點名他要接行政院長，問潘孟安的看法，他說，現在是屏東縣長身分，以縣政為要，尤其未來3年要完成的東西，是為下一代立下一些基礎，目前還是以屏東縣政為要，沒有其他想法。（編輯：李錫璋）1081225