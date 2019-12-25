更多編輯台推薦新聞：
芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感
國際

芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感

影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒
政治

影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
第二場政見會交鋒 蔡韓宋攻防清廉執政能力
首頁 / 地方

桃園庚子春聯30日發送 名師揮毫具藝術價值

最新更新：2019/12/25 18:21
桃園市長鄭文燦（右）與書法家朱振南（左）25日在市政會議中共同發表春聯「民和年豐」及「四季平安」春聯，預計30日起透過里長發送。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月25日
桃園市長鄭文燦（右）與書法家朱振南（左）25日在市政會議中共同發表春聯「民和年豐」及「四季平安」春聯，預計30日起透過里長發送。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天發表庚子金鼠年兩款春聯「民和年豐」及「四季平安」，分別由書法名師朱振南與在地書法家鄧君浩揮毫題字，30日起將透過里長發送，或開放至市府及公所索取。

鄭文燦與書法名家朱振南在市政會議中共同發表春聯「民和年豐」，由鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝聯合署名；另一款春聯「四季平安」，則是由鄭文燦單獨署名，並由桃園在地書法家鄧君浩題字。

鄭文燦表示，「民和年豐」取自「左傳．桓公六年」，是要祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年能安居樂業。同時以「四季平安」來祝福台灣，在新的一年內平安喜樂。

鄭文燦指出，市府特別邀請台灣享譽國際的書法名家朱振南，為桃園市的春聯揮毫創作，曾為桃園國際機場第一、二航廈及台北車站提字的朱振南，相信可以讓桃園市明年的春聯更具國際藝術價值。

桃園市秘書處長顏子傑說，台灣使用的繁體字是華人文化的寶貴資產，也是台灣的優勢，透過不同的書法字體撰寫春聯，更象徵藝術文化的傳承和延續。印製80萬份的「民和年豐」春聯，30日起將透過公所及里長系統發送，至於限量版的「四季平安」春聯，30日起在市府一樓服務台及各地區公所服務台免費開放索取。（編輯：卞金峰）1081225

桃園市長鄭文燦表示，「民和年豐」取自「左傳．桓公六年」，是要祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年能安居樂業。同時以「四季平安」來祝福台灣，在新的一年內平安喜樂。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月25日
桃園市長鄭文燦表示，「民和年豐」取自「左傳．桓公六年」，是要祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年能安居樂業。同時以「四季平安」來祝福台灣，在新的一年內平安喜樂。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月25日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報