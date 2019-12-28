馬文君偕家人埔里掃街 蔡培慧打教育政績牌搶票

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）拚戰南投縣第1選區立委，國民黨馬文君今天在埔里鎮掃街；民進黨蔡培慧則出席國姓國中運動場啟用典禮、參與「辣台號」訪談、邀小青蛙劇團演出；民眾黨也到草屯、埔里掃街。

競選連任的國民黨立委馬文君今天與兒子、女兒等人一起到埔里鎮第二市場掃街拜票，沿途受鄉親熱烈歡迎，馬文君說，自己非常有信心，不管有什麼攻擊言語，她與團隊始終做自己、對得起選民，也不曾離開自己的選區。

由不分區轉戰區域立委選舉的民進黨立委蔡培慧上午參加國姓國中校慶暨運動場啟用典禮，看著自己協助整建的運動場，蔡培慧說，去年10月26日接到陳情後，立刻發文教育部安排會勘，經體育署同意補助整建並與校方討論設計，很開心看到安全漂亮的運動場啟用。

蔡培慧提到，自己多次在立法院教育及文化委員會質詢，要求教育部正視偏遠地區學校基礎運動設施需求，並促成教育部推動專案辦理，未來會更積極協助改善偏遠學校運動與教學基礎設施，讓學生擁有安全學習和運動環境。

台灣民眾黨「全台大眾走」南投行程今天來到草屯鎮，民眾黨不分區立委參選人高虹安與支持者手持「藍綠推兩邊，民眾擺中間」等標語，前往草屯敦和宮、惠德宮參拜，接著再前往寶島時代村、埔里恒吉宮、埔里夜市掃街，盼選民將政黨票投給15號民眾黨。（編輯：洪學廣）1081228