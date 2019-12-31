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各縣市跨年晚會迎2020 藝人在地團體各領風騷

最新更新：2019/12/31 22:46
「2020愛在桃園．幸福美好」桃園跨年晚會31日晚間在高鐵桃園站前廣場展開，藝人李千那到場獻唱，炒熱現場氣氛。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月31日
「2020愛在桃園．幸福美好」桃園跨年晚會31日晚間在高鐵桃園站前廣場展開，藝人李千那到場獻唱，炒熱現場氣氛。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月31日

（中央社桃園31日綜合報導）迎接公元2020年，自桃園市到澎湖縣等縣市今天都辦跨年晚會，邀藝人勁歌熱舞，台南市由在地團體溫馨上陣，屏東縣則由2020全國中等學校運動會吉祥物「驕仔」與民眾一起倒數跨年。

桃園跨年晚會晚間7時在高鐵桃園站前廣場展開，邀樂團滅火器開場，藝人郭書瑤、李千那、許富凱與曹雅雯等演出，電音女神「姐姐」謝金燕會在倒數計時前壓軸登場，亞洲新天王周湯豪在倒數儀式後接續熱唱。

晚間11時50分倒數前夕，將由桃園市政府體育局長莊佳佳率桃園運動選手，進行桃園之光運動科技時尚秀，以「華麗的冠軍招式」接力演出倒數跨年，桃園市長鄭文燦會陪市民一起倒數，施放100秒煙火秀迎新年。

台中市政府舉辦雙主場跨年晚會，晚間在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場展開，后里現場由藝人安心亞登台開場，勁歌熱舞16分鐘不間斷，久違藝人王心凌獨家獻唱，倒數時刻則有藝人徐佳瑩陪同，藝人吳宗憲也和鹿希派「父子合唱」。

后里現場也將啟動300台無人機及摩天輪「天空之夢」燈光秀絢麗展演，呈現台灣地圖、珍珠奶茶及太陽餅等圖形，台中市長盧秀燕將和現場民眾一起倒數，讓現場氣氛嗨到最高點。

雲林縣長張麗善和上千名縣民齊聚劍湖山世界，今年有跨年極光煙火秀，以摩天輪為主體，搭配566秒摩天輪環場煙火，壯麗奪目。

台南跨年晚會從偏郊高鐵台南站移到舊城區中心，陪市民歡度整夜的是台南在地表演團體，有高中生開心表示，終於能在市中心跨年。

台南市政府早就規劃在台南市美術館2館周遭封路管制，跨年活動從下午4時起登場，吸引許多學生和上班族在放學或下班後就趕往現場享受跨年氣氛，期盼倒數時刻。

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」晚間7時30分在屏東市千禧公園熱鬧登場，由國、台語歌手接力開唱，晚會邀創作才女林俞妏、台語歌后黃妃、孫淑媚及情歌王子李聖傑等，演唱膾炙人口熱門歌曲，吸引滿滿人潮。

滅火器及玖壹壹將在倒數前演出，屏東縣長潘孟安會帶領縣府團隊與提前亮相的「驕仔」，在台上與民眾一起倒數。

離島澎湖跨年晚會晚間在澎湖縣政府前廣場舉辦，澎湖縣長賴峰偉率縣府團隊與民眾一起在低溫中倒數，熱情嗨翻跨年夜。

澎湖跨年晚會活動除有熱門樂團、川劇變臉、彩球傳接與煙火施放，還邀藝人吳亦帆、朱家興、段旭明、徐哲緯與卞慶華等登台接力，棒球情人徐展元也到澎湖與民眾跨年。（編輯：李明宗）1081231

迎接2020年，台中市政府31日晚間辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，活動以雙主場方式進行，后里場熱力開唱，吸引大批民眾共襄盛舉。中央社記者趙麗妍攝　108年12月31日
迎接2020年，台中市政府31日晚間辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，活動以雙主場方式進行，后里場熱力開唱，吸引大批民眾共襄盛舉。中央社記者趙麗妍攝　108年12月31日
澎湖縣政府31日晚間辦跨年晚會活動，縣府團隊安排多組精彩表演，要與鄉親開心迎新年。中央社　108年12月31日
澎湖縣政府31日晚間辦跨年晚會活動，縣府團隊安排多組精彩表演，要與鄉親開心迎新年。中央社　108年12月31日
澎湖跨年晚會31日晚間在澎湖縣政府前廣場登場，邀多組藝人演出，吸引鄉親迎新年。中央社　108年12月31日
澎湖跨年晚會31日晚間在澎湖縣政府前廣場登場，邀多組藝人演出，吸引鄉親迎新年。中央社　108年12月31日
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