跨年無人機展演延後 中市府：最大瞬間陣風超標

2020台中市跨年晚會后里主場，無人機展演因現場最大瞬間陣風超過安全標準，延後演出。中央社記者趙麗妍攝 109年1月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市政府舉辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，后里主場倒數後預計的300台無人機展演沒有出現，市府表示，現場最大瞬間陣風超過安全標準，安全考量下延後演出。

台中市政府舉辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」以雙主場方式，在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，后里現場倒數後，本安排300台無人機，帶來600秒絢麗展演，倒數結束後，天空卻沒有出現無人機蹤影。

台中市新聞局長黃國瑋第一時間表示，因訊號問題，無人機無法升空。

現場民眾表示，倒數後在天空尋找無人機的蹤影，但抬頭卻只看見漆黑的天空。

台中市政府表示，因執行無人機飛行的廠商，測試到現場最大瞬間陣風已超過安全標準，飛行的地點緊鄰麗寶outlet一期，現場擠滿了人潮，在安全因素考量下，執行團隊當下決定暫停演出。

市府指出，凌晨1時，風勢緩和下進行表演，轉播單位三立電視台與台中市府新聞局向市民朋友表達歉意。

2020年諧音愛你愛你，倒數時候，鏡頭捕捉台下情侶接吻畫面，主持人阿KEN直呼要讓畫面好看，也做勢要親吻台中市長盧秀燕，盧秀燕驚訝之餘，轉身對著三立電視台的副總經理笑喊，「兩立」的副總在這邊，制止阿KEN的行為。（編輯：陳政一）1090101