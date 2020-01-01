賴品妤不滿文宣被暫扣 警方：釐清後已發還

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市立委選舉第12選區候選人賴品妤以夾報方式散發文宣，質疑競選對手李永萍，遭檢舉為黑函被警方暫扣。警方強調，查證相關文宣確實有署名，釐清後已發還。

民進黨立委候選人賴品妤團隊引述報導、法院判決及台北市府會議紀錄，將國民黨候選人李永萍過去身陷的松菸BOT圖利財團及樂陞案，製作文宣以夾報方式派送到家戶。

賴品妤今天在汐止競選總部開記者會表示，她委託散發的文宣，清楚有候選人本人的簽名以示負責，卻被指稱是「黑函」，內容是將公開資料整理、徹底釐清後，才做成文宣派送。

她質疑是李永萍的競選團隊向警方報案，且為何汐止警分局獲報後，金山警分局、瑞芳警分局轄區的派報單位文宣都被暫時查扣，警方背後是否有壓力。

新北市汐止警分局今天發布新聞稿表示，108年12月31日晚間6時30分接獲民眾反映，有不明人士至汐止派報社接洽，委請指定於今天以夾報方式，夾帶疑似誹謗立法委員候選人李永萍的文宣。

汐止警分局表示，接獲反映後第一時間依程序通報，經士林地檢署檢察官指示，本案若衍生相關後續發展，再依法辦理。

該派報社負責人向警方表示，只要發現受委任派報的內容，屬負面文宣就不受委任，派報社並未受他人或任何警察機關的壓力。

警方說，第一時間因接獲反映指稱，有未署名的文宣，後續經瑞芳分局檢視宣傳單後，發現內容有簽名，檢查完後就發還，並未扣留。警方強調，端正選風，絕對嚴守行政中立，對每位候選人都沒有特別針對性。

李永萍今天下午在汐止競總偕同律師召開記者會表示，這是民進黨網軍暗黑的戰法，文宣相關指控都不是事實，且蓄意抹黑，她將提出違反選罷法及加重誹謗等告訴，以維護名譽並維護乾淨選風。

李永萍說，文宣內容是5年前的案發時剪報舊資料，實際上，相關的案件都已經監察院調查、司法於民國105年都有刑事不起訴判決，民事也勝訴，都有新的事實發展，監察院公報、法院公開判決書都查得到，「為何還要黑我」。

她強調，是派報社負責人自己擔心成為黑函的幫助犯觸法之虞，才不敢收件主動向警方報案。其他若媒體、站台演講者、網友或民眾甚至工讀生，若引述散播文宣內容、在LINE群組轉發，都會違反上述法律。競選團隊已經蒐證，律師明天也將提出告訴。（編輯：方沛清）1090101