憂反滲透法 金門模範街五星旗不見了

反滲透法日前三讀通過，金門縣模範街元旦「一邊一國」旗幟景象不再，插旗發起人王明宗憂心被冠上「為匪宣傳」罪名，連夜拔掉五星旗。圖為模範街兩旁換回國旗。中央社記者黃慧敏攝 109年1月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣模範街元旦「一邊一國」旗幟景象不再，因「反滲透法」通過立法，插旗發起人王明宗憂心被冠上「為匪宣傳」罪名，連夜拔掉五星旗。他說，是否插回五星旗選舉過後再說。

特產店和餐飲業雲集的金城鎮模範街，自2018年元旦起，除了中華民國國旗，同時掛起五星旗。這是東門里里長蔡祥坤和在地陶藝家王明宗的構想，目的在製造話題，帶動商機。

王明宗今天受訪表示，兩岸旗幟純粹是「裝置藝術」，為的是吸引遊客前來拍照打卡並消費，活絡模範街商機。但因為反滲透法的通過，他擔心被冠上「為匪宣傳」的帽子，「被抓去關」，趕緊和蔡祥坤於去年12年31日連夜把五星旗拔掉。蔡祥坤也說，現在政治氛圍不同了，還是要守法。

至於五星旗是否重現模範街，王明宗和蔡祥坤說，11日選舉結果之後，看看情況再說。

早自2003年王明宗在模範街經營餐廳時就率先掛起五星旗，引起熱議。隨著兩岸小三通交流日益密切，五星旗在金門不再是禁忌，不但風獅爺披上五星旗，有人甚至在自家門口插上五星旗。這是曾走過戰地時期的金門鄉親想都不敢想的事。

前年元旦，王明宗更和蔡祥坤發想在整齊劃一的模範街兩旁分別掛上青天白日滿地紅的中華民國國旗和五星旗，兩岸旗海同時飄揚，蔚為奇觀。不少遊客爭相搶拍這難得的畫面，特別是台灣旅客嘖嘖稱奇，直說這種場面，台灣不可能看得到。旅客慕名前來拍照打卡之際，順道拍照，果真為店家賺進些銀子。

王明宗說，一如台灣民眾在國外看到中華民國國旗會很興奮一樣，來金門旅遊的陸客在這裡看到五星紅旗會覺得親切，而且更可感受到民主與獨裁的落差；尤其陸客去年一度暫停來台，金門旅遊特產業哀鴻遍野，以五星旗吸引陸客，可以帶來人潮，人潮就是錢潮，有助金門觀光發展。

不過，考慮中華民國國慶，去年10月間五星旗暫時消失，模範街兩旁換回青天白日國旗。王明宗說，當時他到大陸時，還有人問他「五星旗到哪去了」。

五星旗在去年11月初重現模範街。賣高粱蛋捲的許小姐說，只要有錢賺就好，插五星旗當然沒有關係。她說，有回一名台灣旅客氣呼呼地說，「誰叫妳插這個旗子，台灣都被你們賣掉了」，她不甘示弱回說：「一支旗子就可以把台灣賣掉，太好笑了」。

雖然多數模範街店家不排斥掛五星旗，但也有人不以為然。從事設計業的許小姐說，在中華民國境內掛中華人民共和國國旗不倫不類，自由民主可貴，但別當隨便，想突顯民主自由意識，何不到對岸插旗。（編輯：方沛清）1090102