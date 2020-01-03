屏東送創意農民曆 輕鬆學料理兼養生

屏東縣政府每年推出創意農民曆，除了一般常見的民俗信仰及節慶祭祀外，今年更邀請名廚依據四季節氣，設計一系列美味、實用的食譜，即日起在指定地點供民眾免費索取。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣政府今年出的農民曆依節氣、食在地，請屏東知名主廚、甜點師和咖啡師用在地農產設計24道食譜，有中西料理和創意料理，3萬冊農民曆今天開始發送，送完為止。

屏東縣政府研考處今天請來設計食譜的法式料理主廚簡天才、海鮮餐廳主廚蕭友澤，以及返鄉職人原住民料理餐廳主廚彭天恩、精品咖啡館咖啡師范光宇和甜點師李淑如一起召開宣傳記者會，並現場展示食譜料理。

研考處長鄞鳳蘭表示，今年推出的「輕狂潮-屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯，除一般農民曆常見的民俗信仰及節慶祭祀內容外，更依據4季節氣的特性，設計24道美味、實用的食譜，讓民眾能於繁忙的現代生活中，輕鬆料理兼具健康養生且回歸食材本色的「輕食」。

鄞鳳蘭指出，24道食譜以東、西方不同的料理風格作為特點，運用屏東優質農、畜、漁、酪特產，結合較少人知道的屏東在地食材牛蒡、土當歸、甲魚等入菜，並搭配屏東特色茶飲、咖啡，帶給民眾具有在地文化性、季節感的飲食知識。

鄞鳳蘭說，這次創意農民曆隨刊贈送一款精美的輕食食譜海報，民眾可將海報張貼在家中適當位置，使用起來更省時方便。

24道食譜包括小米樹頭味噌乳鴿、龍膽麵疙瘩、西班牙蕃茄冷湯、芒果起司蛋糕杯、蛤蠣蝦蒸米苔目、蔬食燉飯及巴西風格咖啡泡泡飲等等。

創意農民曆印製3萬冊，送完為止，鄞鳳蘭表示，去年農民曆在2週內就被索取一空，今年從今天起在屏東縣政府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、財稅局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心（屏東店）服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台都可免費索取，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查閱。（編輯：黃世雅）1090103

屏東縣政府今年推出「輕狂潮－屏東在地物產輕食譜」創意農民曆特輯，邀請多名主廚、咖啡師及甜點師以屏東在地食材設計食譜，帶給民眾具有在地文化性、季節感的飲食知識。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月3日