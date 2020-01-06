海外台僑助選團挺洪慈庸 中部教授協會支持翁美春

海外台僑助選團包括從加拿大、美國、歐洲、澳洲等地回台投票的支持者，成員6日到無黨籍台中市第3選區立委候選人洪慈庸（後中灰衣者）的競選總部，為她加油打氣。（洪慈庸競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）海外台僑助選團今天到台中立委第3選區候選人洪慈庸競選總部為她加油；第8選區立委候選人翁美春則有中部教授協會率團前來為她打氣，選戰倒數時刻力拚勝選。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）候選人洪慈庸一早和先生卓冠廷在台中市議員蕭隆澤的陪同下，站在民生、雅環路口向路過的民眾請安，接著繼續在大雅區徒步掃街爭取支持。

洪慈庸表示，海外台僑助選團包括從加拿大、美國、歐洲、澳洲等地回台投票的支持者，每次大選都會組團返台助選，走訪台中、彰化、嘉義、雲林等地區，為本土派候選人加油打氣。6日到大雅親子基地、潭子的競選總部加油，讓她相當感動。

台中立委第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）候選人翁美春，平常站路口、勤掃基層外，6日中部教授協會率團前來為她加油。

中部教授協會副執行長許博一表示，翁美春代表新生本土的力量，跟根深牢固的地方勢力對抗，呼籲山城好友要跳出框框，為國家前程著想。翁美春指出，擔任縣市議員10多年，這次挑戰進入國會，一定要贏，守護台灣的主權。

台中立委第3選區國民黨立委候選人楊瓊瓔則在個人臉書（Facebook）公布，7日舉辦大雅贏回勝利造勢晚會，請來國民黨總統候選人韓國瑜太太李佳芬、前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕站台。

第8選區國民黨立委候選人江啟臣，除車隊掃街爭取選民支持外，也在個人臉書發布嚴防選舉奧步的注意事項以及檢舉方法，呼籲民眾共同維護乾淨選舉。（編輯：黃世雅）1090106