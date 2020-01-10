更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蔡正元疑似企圖收買王立強 打擊民進黨選情
早報

早安世界》蔡正元疑似企圖收買王立強 打擊民進黨選情

2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知
政治

2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票
運動

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

選前一天 屏東立委候選人關鍵區最後衝刺

最新更新：2020/01/10 13:43

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）選前一天，屏東2個選區主要立委候選人以清晨站街頭、市場拜票、車隊或徒步掃街方式，在關鍵選區進行最後衝刺。

第1（屏北）選區民進黨立委候選人鍾佳濱今天一大早7時至8時，在屏東市大連路和勝利路口，站街頭向來往行人拜票，緊接著上午9時至12時，由屏東縣長潘孟安、立委周春米等人陪同，在屏東市區以車隊掃街。

相對於屏北其他鄉鎮的綠大於藍，屏東市是中間選民最多的地區，而國民黨立委候選人葉壽山曾經擔任過2任屏東市長，鍾佳濱除了白天車隊掃街外，晚上由潘孟安、周春米陪同以嘉年華方式徒步掃街。

國民黨立委候選人葉壽山今天也以屏東市為重心，白天由屏東市長陪同進行一整天的車隊掃街，韓粉動員舉小國旗沿街力挺。晚上在屏東市慈鳳宮以晚會方式邀請歌手進行選前之夜造勢。

第2（屏南）選區以無黨籍參選的立委候選人蘇震清爭取第4屆連任，上午在林邊鄉由前屏東縣長曹啟鴻陪同車隊掃街；同時間立法院長蘇嘉全也由車城鄉長陪同在車城鄉車隊掃街，為蘇震清拉票；傍晚開始，蘇震清固守2大票倉，潮州鎮徒步掃街後，晚上在選情緊繃區東港鎮徒步掃街。

東港是屏南選區的大票倉，也是國民黨立委候選人周佳琪父親、屏東縣議長周典論長期耕耘區，對藍綠陣營來說，是這次選戰的選情緊繃區。

周佳琪清晨5時到東港市場向攤商拜票，下午4時開始，以徒步方式在東港掃街拜票，遶進自己的家鄉新園鄉後，晚上在東港舉行選前之夜。另外，下午和晚上在潮州鎮和恆春鎮則有支持的鎮長和縣議員為周佳琪掃街。

與時代力量結盟的無黨籍律師張怡今天以競選總部所在的潮州鎮為主，中午舉辦一場記者會，回應網紅蔡阿嘎「10大正妹帥哥立委候選人」，排名第8的張怡表示，立委是到立法院監督政府，應改為「10大戰妹戰哥立委候選人」，張怡晚上在潮州夜市掃街。（編輯：陳俊碩）1090110

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報