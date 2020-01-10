選前一天 屏東立委候選人關鍵區最後衝刺

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）選前一天，屏東2個選區主要立委候選人以清晨站街頭、市場拜票、車隊或徒步掃街方式，在關鍵選區進行最後衝刺。

第1（屏北）選區民進黨立委候選人鍾佳濱今天一大早7時至8時，在屏東市大連路和勝利路口，站街頭向來往行人拜票，緊接著上午9時至12時，由屏東縣長潘孟安、立委周春米等人陪同，在屏東市區以車隊掃街。

相對於屏北其他鄉鎮的綠大於藍，屏東市是中間選民最多的地區，而國民黨立委候選人葉壽山曾經擔任過2任屏東市長，鍾佳濱除了白天車隊掃街外，晚上由潘孟安、周春米陪同以嘉年華方式徒步掃街。

國民黨立委候選人葉壽山今天也以屏東市為重心，白天由屏東市長陪同進行一整天的車隊掃街，韓粉動員舉小國旗沿街力挺。晚上在屏東市慈鳳宮以晚會方式邀請歌手進行選前之夜造勢。

第2（屏南）選區以無黨籍參選的立委候選人蘇震清爭取第4屆連任，上午在林邊鄉由前屏東縣長曹啟鴻陪同車隊掃街；同時間立法院長蘇嘉全也由車城鄉長陪同在車城鄉車隊掃街，為蘇震清拉票；傍晚開始，蘇震清固守2大票倉，潮州鎮徒步掃街後，晚上在選情緊繃區東港鎮徒步掃街。

東港是屏南選區的大票倉，也是國民黨立委候選人周佳琪父親、屏東縣議長周典論長期耕耘區，對藍綠陣營來說，是這次選戰的選情緊繃區。

周佳琪清晨5時到東港市場向攤商拜票，下午4時開始，以徒步方式在東港掃街拜票，遶進自己的家鄉新園鄉後，晚上在東港舉行選前之夜。另外，下午和晚上在潮州鎮和恆春鎮則有支持的鎮長和縣議員為周佳琪掃街。

與時代力量結盟的無黨籍律師張怡今天以競選總部所在的潮州鎮為主，中午舉辦一場記者會，回應網紅蔡阿嘎「10大正妹帥哥立委候選人」，排名第8的張怡表示，立委是到立法院監督政府，應改為「10大戰妹戰哥立委候選人」，張怡晚上在潮州夜市掃街。（編輯：陳俊碩）1090110