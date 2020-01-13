文武兼具生態看得到 金門金城鎮獲選經典小鎮

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣金城鎮獲選2020交通部觀光局經典小鎮2.0，鎮長李誠智說，金城鎮不僅保有軍事遺跡、閩式聚落錯落其間，更有豐沛的自然生態景觀，盼能提升設施，帶動新一波漫遊熱潮。

交通部觀光局繼2019年小鎮漫遊年推出30個經典小鎮，配合2020年脊梁山脈旅遊年滾動檢討遴選出30個經典小鎮（含20個山城），舊稱「後浦」的金城鎮榮膺經典小鎮2.0之一，這也是繼去年烈嶼鄉之後，再次獲得青睞的金門縣鄉鎮。

李誠智今天接受中央社記者訪問表示，金城鎮獲獎的原因在於擁有既傳統又創新的文化特色；例如，去年首開宗教民俗與生態保育跨領域合作模式，把金門的傳統宗教遶境帶進台北市立動物園內，讓每天上萬人的遊園民眾可以近距離了解、體驗金門迎城隍宗教盛典。

李誠智說，動物園布偶更在去年金門迎城隍活動期間跨海抵金參加「蜈蚣座親子嘉年華」遊行，同時於5月25日「世界水獺日」在浯島城隍廟舉辦水獺寶寶命名活動，將傳統民俗文化節慶暨保育推廣，做了完美的結合。

此外，李誠智表示，金城鎮是一個融合自然與人文的質樸地方，不僅保有豐沛的自然生態，更有軍事遺跡及閩式聚落錯落，隨意遊走期間，觀景、賞鳥、訪古蹟，享受質樸閒情的鄉野樂趣。

例如，來到浯江溪口有珍貴的紅樹林景觀，並呈現生物多樣性的風貌，還有夕陽西照的美景；赤足踏上泗湖、歐厝的白沙海灘，還能享受片刻寧靜的美；探訪茅山塔、（文台寶塔）等處更能帶領遊客神遊歷史，觸動思古之幽情。

李誠智說，金城鎮的一點一滴，值得大家駐足探訪，誠摯歡迎各界人士造訪。

經典小鎮的產生方式是先進行書面申請及審查後，再交由網路票選、秘密客及委員嚴格審核遴選，產生30個經典小鎮，做為台灣386小鎮標竿，鎮公所據此提送經典小鎮行銷計畫及觀光硬體改善計畫，中央部分至少可以補助新台幣100萬元經費。

李誠智表示，今年是城隍遷治340年，金城鎮期盼和廟方擴大舉辦，希望能爭取中央和縣府補助，更多推介這項金門最重要的民俗節慶，再次拉抬後浦小鎮的知名度。（編輯：黃世雅）1090113

金門縣金城鎮獲選2020交通部觀光局經典小鎮2.0，鎮長李誠智13日說，除了軍事遺跡和閩南聚落，來到浯江溪口，還有珍貴的紅樹林景觀，展現生物多樣性風貌。中央社記者黃慧敏攝 109年1月13日