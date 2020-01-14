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台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

最新更新：2020/01/14 15:15

（中央社記者張榮祥台南14日電）2020大選剛落幕，台南市府就出現小內閣將異動的傳聞。台南市長黃偉哲今天表示，市府小內閣是「被動調整」，預定農曆春節過後更動。

黃偉哲下午在台南市中西區台灣首廟天壇接受中央社記者訪問時指出，他不清楚小內閣與行政院大內閣的人事是否連動，也不知道小內閣有沒有人要去行政院大內閣；基本上，半年和1年都是個時間點，碰到這個時間點，會有個人生涯考量情況，難免有人離開或進來，他平常心看待。

他表示，市府整體績效及人民對市府團隊滿意度還不錯，根據內部民調顯示，市府滿意度68%，市長滿意度72%，市長與市府滿意度扣得比較緊。

他說，過去曾有些首長滿意度很高，但市府團隊沒那麼高，這是個人魅力；就他而言，不是個人魅力，而是團隊作戰。團隊的人有進有出是合理的，這方面還在研議，但農曆春節過後會有所更動。

黃偉哲表示，台南小內閣將有2名至3名局處長會更動，有些人要走，他還是會慰留，慰留不成或許會有3名至4名局處長更動；小內閣是「被動調整」，「以前就有內閣首長去當校長，也有因身體不好而離開」，他是尊重的。（編輯：戴光育）1090114

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