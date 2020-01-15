觀光局旅遊補助 台東108年旅客破800萬人次創新高

（中央社記盧太城台東縣15日電）陸客團不來，交通部觀光局提出多項旅遊補助，去年到台東旅遊人次突破800萬人次，再創新高。除熱氣球活動引人潮外，伯朗大道、金城武樹則是最熱門景點。

台東縣政府今天公布台東去年的旅遊統計，旅客突破800萬人次，再創歷年新高，較前一年（107年）成長約6.84%，全年最受歡迎景點前5名為鹿野高台、伯朗大道、小野柳、三仙台及水往上流。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，去年最受歡迎景點「鹿野高台」，全年旅客為168萬5050人次，人數高峰分布為6至8月，主要原因在於台灣國際熱氣球嘉年華舉辦為期45天的活動，湧入近百萬旅客參與，尤其是光雕場次更是場場爆滿。

第2名的「伯朗大道、金城武樹」在去年人氣依然不減，全年旅客人次為85萬7300人，一望無際田園風景，成為旅客必訪打卡點，每月平均人次超過7萬人；第3名的「小野柳」，旅客數為66萬5001人次，由於有各種景象綺麗的奇岩怪石，加上鄰近市區，交通相對便利，也成為短暫停留旅客選擇前往的熱門地點。

第4名的「三仙台風景區」，旅客數為57萬2021人次，風景區內八拱跨海步橋銜接三仙台和本島，是東海岸極為著名的地標；而第5名「水往上流」，旅客數為53萬2222人次，則因地形傾斜度而造成視覺錯覺的地理奇觀而得名，也是旅遊東海岸必經的景點。

台東縣政府表示，雖然陸客團不來，但是在觀光局加碼補助春季及秋冬旅遊下，帶動淡季旅客數成長。

台東縣政府表示，農曆春節即將到來，連假期間長達7天，旅客可以開始規劃行程前往台東旅遊，無論是看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車暢遊都非常適合一家大小前來體驗，相關觀光資訊請參閱台東觀光旅遊網。（編輯：張芷瑄）1090115