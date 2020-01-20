花蓮170年延平王廟 引進科學儀器為神明驗身

花蓮延平王廟約有170年歷史，花蓮縣文化局獲中央補助，聘請檢測團隊為神明「驗身」、為古物建檔，也是花蓮廟宇古物檢測首例。中央社記者張祈攝 109年1月20日

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮延平王廟有約170年歷史，廟內存有多項珍貴文物，具有文資潛力，花蓮縣文化局獲中央補助，聘請檢測團隊為神明「驗身」、為古物建檔，也是花蓮廟宇古物檢測首例。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，文化局獲文化資產局補助新台幣98萬元，為延平王廟進行近1年的調查，並委請「鹿溪文史工作室」負責人莊研育、教授李建緯及國立科學工藝博物館研究人員吳慶泰組成團隊，以科學化儀器為廟內200多件文物普查建檔，其中包括15件具文化資產價值潛力的文物。

江躍辰說，這次檢測文物包括傳說從清咸豐年間，約1851年由先民黃阿鳳帶來花蓮開墾的「開基延平王神像」、「咸豐元年款黑令旗」、「關聖帝君神像」及「復興庄先賢祿位」等15件具潛力文物，檢測結果預計今年底出爐，也是首度將科學化檢測技術引進花蓮。

延平王廟主委李建興說，過去神尊或廟宇都有定期維修，但沒有完整記錄下來，多靠口傳方式傳承至今，這次利用農曆12月24日送神日後至農曆12月30日檢測。

也因為過去沒有檢測，加上廟宇供奉神明多，很多信徒不知道歷史最悠久的神明是哪一尊，李建興說，這次檢測等於曝光鎮廟之寶，未來會考慮是不是要加強維護及看管。

計畫主持人莊研育說，檢測儀器有紫外線燈、紅外線、X光與手持式XRF螢光分析儀等，都能輔助肉眼看不到的細節，搭配數據分析，就可協助研究人員考證它的工藝技術。

莊研育以神像「入神孔」為例，一般神像雕刻完，還沒開光或入神前，都會留一個孔，以便放入金銀銅錫寶石或其他可以增加靈力的物件，放完後會封起來上漆，一般肉眼不容易看見，但透過X光可看出內部結構，這次就有多尊神像透過儀器發現設有入神孔。

莊研育說，檢測結果預計今年底完成，內容將成為評定文化資產價值的依據，後續將由文化資產審議會做專業的古物評估，決定古物歷史意義。

根據延平王廟紀要記載，先民黃阿鳳在清咸豐元年（約1850年間）從台北、淡水等地邀集16名股東前來花蓮開墾，出發前特地到台南恭迎高約27公分的延平郡王鄭成功神像，成為當年先人在花蓮開墾的重要信仰中心。（編輯：洪學廣）1090120