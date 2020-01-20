雲林茂谷柑貼福字 贈食堂共餐長輩

雲林縣政府20日贈送1萬顆貼有福字的茂谷柑，給長青食堂共餐長輩。縣長張麗善（前左2）祝大家「食」來運轉，好運「柑」來。中央社記者蔡智明攝 109年1月20日

（中央社記者蔡智明雲林縣20日電）雲林縣政府今天贈送1萬顆貼有福字的茂谷柑，給長青食堂共餐長輩，祝大家「食」來運轉，好運「柑」來。縣長張麗善說，茂谷柑甜美多汁、外觀討喜，過年送禮食用兩相宜。

今年春節前夕，雲林縣政府贈送長青食堂共餐的長輩及志工，一人一顆茂谷柑，每顆茂谷柑都貼上福字祝大家「食」來運轉，好運「柑」來，同時也促銷雲林生產的茂谷柑。

張麗善說，雲林縣的長青食堂共有122處，在這裡用餐的長輩以及食堂志工，加起來約有1萬人，縣府送出1萬顆的茂谷柑，提前祝大家春節快樂。

雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，雲林縣是國內茂谷柑主要產地，產期在農曆過年前後，種植面積約430公頃。雲林生產的茂谷柑果實多汁甜度高，外形亮麗耐貯藏，更富含維生素Ｃ、礦物質及纖維素。

張麗善指出，茂谷柑橘紅色的外皮相當討喜，有著黃金吉祥的意涵，是年節送禮拜會親友的優質伴手禮，請民眾多多選購。（編輯：黃世雅）1090120