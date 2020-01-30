開工日 高市府取消新春團拜設體溫量測站

因應武漢肺炎疫情，高雄市政府30日開工日取消新春團拜活動，並在四維和鳳山行政中心等設體溫量測站及酒精消毒液，第一線人員也都戴上口罩。（高市府提供）中央社記者陳朝福傳真 109年1月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）今天是開工日，高雄市政府取消新春團拜活動，並在四維和鳳山行政中心等地設發燒量測站及酒精消毒液，第一線人員並戴上口罩，開園的幼兒園人員進出都要求量額溫和戴口罩防疫。

因應武漢肺炎疫情延燒，高市府在2處行政中心等門口設發燒量測站，員工上班排隊等候量測額溫或耳溫，並由工作人員提供手噴酒精消毒，第一線的櫃檯人員並戴上口罩。隨後洽公的民眾也必須量測額溫或耳溫及手噴酒精消毒。

高市府表示，因應武漢肺炎疫情防疫，已開設第一級流行疫情指揮中心應變，取消今天正月初六的新春團拜活動，市府出入口也提醒民眾進出公共場合正確配戴口罩，宣導如有呼吸道症狀就醫並確實告知旅遊史，共同做好防疫工作。

員工上工後忙著整理辦公環境，市府對如有員工發燒將會要求返家休息，如有中國大陸活動史務必通報。

高市府衛生局今天加速公文作業流程並將公告，通函公私及機關部門，對高、中低風險場域做不同規範；百貨公司等高風險場域要求設量測站量測體溫，並要求戴口罩。

私立幼兒園開園，園方加強防疫工作，採取量額溫、手噴酒精消毒和幼兒戴口罩防疫，並安排教保人員對幼生進行武漢肺炎衛教宣導，如果家長陪同幼兒入園都要求配戴口罩。

開工日寒流發威，高雄氣象測站於清晨6時40分在月眉氣象站，測得低溫攝氏9.1度，提醒民眾嚴防寒害及注意保暖。（編輯： 張芷瑄）1090130