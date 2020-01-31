火災重建 花蓮東大門自強夜市重新開幕

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮東大門自強夜市去年6月清晨發生火警，造成32攤位全毀，經縣府重新規劃，將受損攤位另闢位置，趕在春節前完工讓攤商進駐試營運，昨天晚間正式重新開幕。

去年火災造成東大門自強夜市多個攤位毀損、夜市上方陸橋受損，包括螃蟹王、來來鹹酥雞、北港春捲及妙不可言等數家名攤皆受損，遭波及攤販包括23攤飲食類、4攤飲料類、3攤物品類及2攤遊戲類。

縣長徐榛蔚表示，經縣府與攤商多次協調溝通，將原本32攤商位置遷移到園區內武器展示區旁，原址上方陸橋拆除後，未來將興建多元遊憩設施及舞台，做藝文活動使用。

徐榛蔚指出，新建攤位使用防火建材，趕在今年1月10日完工，32攤商趕在春節前進駐並試營運，縣府統計今年花蓮春節觀光人次高達120萬人次，其中東大門夜市是遊客必訪景點。

東大門自強夜市昨天晚間重新開幕，開幕活動有祥獅獻瑞、鼓陣及財神爺助陣，縣長徐榛蔚與東大門夜市四區主委們共同向神明祈求庇佑攤商生意興隆、平安順利。

東大門自強夜市主委吳建龍表示，感謝縣府協助，讓32攤商能回到夜市重新營業，維持生活拚經濟，也歡迎民眾到東大門夜市攤位消費支持攤商。

花蓮縣政府觀光處表示，為提升攤商用火安全，未來將規定攤商強制納保火險，對使用明火攤商需增設防火隔離建材，並規劃各區消防演練及編組等措施。（編輯：陳俊碩）1090131