台灣燈會無人機展演 800台揭開序幕

2020台灣燈會在台中，台中市政府規劃無人機展演，以台中在地故事與人文特色編織出動畫圖騰，躍上燈會夜空。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年2月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）2020台灣燈會8日開幕，台中市政府在開幕日規劃「800台無人機」絢麗展演秀，民眾在后里森林園區可看到以台中在地故事與人文特色編織出精彩絕倫的動畫圖騰。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖型構築3D圖案的變化讓成像更顯立體，並以「2020台灣燈會在台中」圖樣做開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」及「百年古蹟湖心亭」，台中的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現在空中。

台中市觀旅局表示，燈會開、閉幕日以800台各展演1場，燈會期間（9日至22日）以500台展演1場。無人機展演時間，8日在晚間8時10分演出，9日至23日則是晚間7時10分演出。

2月14日西洋情人節打造限定專屬甜蜜戀人主題的展演，晚間9時10分加碼演出。另7日感恩日在晚間8時10分會有演出，民眾可搶先看。

台中市觀旅局提醒，無人機展演受天候影響，若遇4級以上陣風，將於展演前1.5小時通知延後或取消；如遇下雨，則在展演前4小時通知延後展演或取消。（編輯：黃世雅）1090204