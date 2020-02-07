台灣夏普捐清淨機 侯友宜：防疫只有過無不及

台灣夏普總經理張凱傑（右）7日捐贈250台自動除菌離子空氣清淨機給新北市政府，由市長侯友宜（右2）代表接受，盼民間與政府攜手合作防疫。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）台灣夏普公司今天捐贈250台空氣清淨機，提供新北市公托中心使用。新北市長侯友宜指出，防疫一定超前部署，只有過而無不及，市府在中央要求前就消毒風景點，盼防疫滴水不漏。

台灣夏普公司響應新北市政府「防疫基金」，今天捐贈250台自動除菌離子空氣清淨機給市府，希望民間與政府攜手合作。台灣夏普總經理張凱傑表示，防疫視同作戰，盼善用捐贈物資讓疫情傷害降到最低。

侯友宜感謝台灣夏普共同抗疫，善盡企業社會責任。空氣清淨機將配送全市70家公共托育中心、早期療育機構等較多兒童聚集場所，以及區公所洽公服務空間，讓企業善心發揮最大效益。

侯友宜接受媒體聯訪時指出，新北市的「防疫基金」已累積新台幣800萬元，這些物資讓防疫更周全，能做到滴水不漏，並與中央一條心共同團結度過難關。

對於鑽石公主號郵輪日前有乘客確診武漢肺炎且曾停靠基隆港讓旅客下船到風景點觀光，侯友宜說，第一時間已消毒九份、十分、野柳，要讓民眾安心。

他說，許多作為不必等中央指令可先做，防疫只能做到「過」而不能「不及」。讓民眾安心是政府應盡的責任，身為地方政府會全力以赴。

新北市政府觀光旅遊局長張其強告訴中央社記者，市府是根據以往所掌握郵輪旅客從基隆下船後的旅遊路線，先預防性的全面消毒。（編輯：戴光育）1090207