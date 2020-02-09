嘉邑行善團再傳佳話 捐建4座橋同時通車

嘉邑行善團志工嘉義縣105歲人瑞盧林金（前中）9日坐著輪椅，由民雄鄉長何嘉恒（後中）推著，嘉義縣長翁章梁（前右2）、俊雄6號橋的捐贈者陳秀治（前右3）及嘉邑行善團理事長蔡萬華（左3）陪同，參加她曾協助興建的「俊雄6號橋」通車典禮。中央社記者蔡智明攝 109年2月9日

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉邑行善團在嘉義縣太保、新港等地所援助興建的4座橋梁，今天同時舉行通車典禮。行善團志工105歲人瑞盧林金因曾參予協助興建，特地坐著輪椅出席典禮，地方傳為佳話。

社團法人嘉義市嘉邑行善團在嘉義縣援助興建的4座橋梁－太保市「仁崙橋」、「仁佳橋」、「仁珠橋」及民雄鄉與新港鄉交界的「俊雄6號橋」，今天同時舉行謝土通車儀式。

嘉邑行善團志工、嘉義縣105歲人瑞盧林金，今天在兒子盧照雄陪同下，坐著輪椅參加「俊雄6號橋」通車典禮，因為她去年曾來過這裡協助造橋。

「俊雄6號橋」捐贈者退休教師陳秀治，今天也出席通車活動。陳秀治透過嘉邑行善團，已捐贈14座橋。

嘉義市嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，捐建前，太保市這3座舊橋梁，既有寬度不足，僅3.8公尺，道路到此束縮，影響民眾通行安全。

蔡萬華指出，市公所向嘉邑行善團尋求協助重建，這3座橋梁重建經費新台幣710萬元、「俊雄6號橋」工程費252萬元，都是來自全國善心人士捐贈。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉邑行善團協助改建的橋梁，都是地方民眾有實際需求、且重要的聯絡橋梁，他代表嘉義縣民感謝嘉邑行善團為地方發展所提供的協助，更感謝所有參與造橋的善心人士及志工。（編輯：戴光育）1090209