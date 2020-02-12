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嘉市推新版口罩販售公告 90家藥局同步上路

最新更新：2020/02/12 14:46
嘉義市衛生局為了讓民眾能夠一目了然販售狀況和減少排隊等候的時間，推出「口罩販售公告2.0版」，包含販售時間和情況。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日
嘉義市衛生局為了讓民眾能夠一目了然販售狀況和減少排隊等候的時間，推出「口罩販售公告2.0版」，包含販售時間和情況。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日

（中央社記者姜宜菁嘉義市12日電）口罩實名制日前上路，嘉義市衛生局為了讓民眾能夠一目了然販售狀況和減少排隊等候的時間，衛生局推出「口罩販售公告2.0版」，在90家藥局同步上路。

口罩實名制上路第2週，嘉義市衛生局長張耀懋今天視察供應口罩的藥局情況，並再次呼籲民眾，若身處在戶外空間不需要戴口罩，把口罩留給真正需要的人。

嘉義市衛生局統計，口罩實名制上路後，嘉義市第1週逾10萬名民眾領口罩，為了減少藥局工作人員的負擔，衛生局將口罩販售公告海報放大，還增加了成人版及兒童版口罩的供應狀況，讓民眾遠遠的路過也可以一目了然販售的狀況。

藥局反映人手不足，衛生局也動員志工，共同加入防疫隊伍，協助維持排隊民眾秩序。

同時衛生局也請民眾注意流行性感冒，嘉義市政府108年度購買的9萬5000劑疫苗，至今已經全數用完，為此市府衛生局向中央爭取多提撥2000劑疫苗，歡迎尚未接種的嘉義市民可前往32家合約醫療院所接種。（編輯：謝雅竹）1090212

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